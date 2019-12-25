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Спасатели вывели пенсионера из леса под Приозерском
Сегодня, 9:56
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Спасатели вывели пенсионера из леса под Приозерском

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Мужчина собирал грибы и заблудился. Его передали родственникам.

Специалисты Аварийно-спасательной служба Ленинградской области помогли пожилому грибнику выйти из леса в Приозерском районе. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Пенсионер заплутал в лесном массиве у посёлка Владимировка вечером среды, 10 августа. За время хождения в чаще он не пострадал.

Спасатели вывели мужчину из леса и передали его родственникам.

Ранее мы сообщили о том, что за июль волонтёры ЛизаАлерт получили 350 заявок в Ленобласти.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области

Теги: ленинградская область, лесной массив, пенсионер, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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