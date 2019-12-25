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За июль волонтёры ЛизаАлерт получили 350 заявок в Ленобласти
Сегодня, 10:18
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За июль волонтёры ЛизаАлерт получили 350 заявок в Ленобласти

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В результате выездов 208 пропавших людей были найдены живыми.

За июль поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" рассмотрел 350 заявок о пропаже людей в регионе. Об этом сообщается на странице петербургского отделения организации ВКонтакте. 

Всего добровольцам удалось найти живыми 208 пропавших, 21 человек найден погибшим, а ещё 16 разыскиваются до сих пор. При этом, в связи с пиком смертности купальщиков в июле, 18 заявок имели пометку "вода".

Кроме того, в сравнении с началом лета значительно возросло число срочных заявок  (175 в июле против 100 в июне). Зачастую они были связаны с пропажей пожилых людей в лесу.

Участники отряда "ЛизаАлерт" призвали граждан сохранять бдительность и быть внимательными по отношению к себе и близким.

Ранее мы сообщили о том, что полиция нашла мужчину, который угнал машину магазина "Петрович".

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Любовь Апполонова)

Теги: волонтеры, ленинградская область, лизаалерт, пропавшие люди
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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