За июль волонтёры ЛизаАлерт получили 350 заявок в Ленобласти

В результате выездов 208 пропавших людей были найдены живыми.

За июль поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" рассмотрел 350 заявок о пропаже людей в регионе. Об этом сообщается на странице петербургского отделения организации ВКонтакте.

Всего добровольцам удалось найти живыми 208 пропавших, 21 человек найден погибшим, а ещё 16 разыскиваются до сих пор. При этом, в связи с пиком смертности купальщиков в июле, 18 заявок имели пометку "вода".

Кроме того, в сравнении с началом лета значительно возросло число срочных заявок (175 в июле против 100 в июне). Зачастую они были связаны с пропажей пожилых людей в лесу.

Участники отряда "ЛизаАлерт" призвали граждан сохранять бдительность и быть внимательными по отношению к себе и близким.

Ранее мы сообщили о том, что полиция нашла мужчину, который угнал машину магазина "Петрович".

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Любовь Апполонова)