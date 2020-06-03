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Полиция нашла мужчину, который угнал машину магазина "Петрович"
Сегодня, 9:12
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Полиция нашла мужчину, который угнал машину магазина "Петрович"

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Он угрожал водителю "Газели" и заставил его покинуть салон.

Полиция Калининского района задержала подозреваемого в угоне "Газели" магазина "Петрович". 2 августа мужчина угрожая ножом, потребовал подвезти его, а после отказа заставил водителя покинуть салон и уехал на авто. 

Как узнал Piter.tv, потерпевшим оказался 21-летний граждан. Как мы и писали ранее, на севере города был введен план "Перехват". "Газель" вскоре нашли на улице Сантьяго-де-Куба. Мобильный телефон водителя из салона пропал. 

В ночь со 2 на 3 августа подозреваемого задержали на Бестужевской улице около его места проживания. У предполагаемого злоумышленника изъяли нож, телефон "Самсунг". Следователь возбудил уголовное дело по статье "Разбой". 4-го августа подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. 

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Фото: Pexels 

Теги: магазин петрович, разбой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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