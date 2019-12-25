Из-за предполагаемого водителя "Петровича" в Петербурге объявили план "Перехват"

Мужчину ловят на севере города.

На севере Петербурга ввели план "Перехват" из-за того, что неизвестный напал на мужчину. Об этом узнал Piter.tv днем 2 августа.

Инцидент произошел у дома №31/1 по Бестужевской улице. По предварительным данным, обидчик был с ножом и управлял желтой машиной с дизайном магазина "Петрович". После нападения поехал по Пискаревскому проспекту в сторону Руставели.

Теперь предполагаемого злоумышленника пытается поймать полиция.

Ранее Piter.tv показал, как подросток на самокате угодил под автомобиль у метро "Елизаровская".

Фото: Piter.tv