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Из-за предполагаемого водителя "Петровича" в Петербурге объявили план "Перехват"
Сегодня, 16:28
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Из-за предполагаемого водителя "Петровича" в Петербурге объявили план "Перехват"

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Мужчину ловят на севере города.

На севере Петербурга ввели план "Перехват" из-за того, что неизвестный напал на мужчину. Об этом узнал Piter.tv днем 2 августа.

Инцидент произошел у дома №31/1 по Бестужевской улице. По предварительным данным, обидчик был с ножом и управлял желтой машиной с дизайном магазина "Петрович". После нападения поехал по Пискаревскому проспекту в сторону Руставели.

Теперь предполагаемого злоумышленника пытается поймать полиция. 

Ранее Piter.tv показал, как подросток на самокате угодил под автомобиль у метро "Елизаровская". 

Фото: Piter.tv

Теги: водитель, нападение, план перехват
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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