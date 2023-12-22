В Петербурге 30 мая ожидается температура выше нормы

Возможны локальные грозы.

В атмосфере над Северной столицей 30 мая продолжат господствовать хорошо прогретые и неустойчивые воздушные массы, благоприятные для развития конвективных облаков, которые местами станут причиной кратковременных дождей и локальных гроз. Такой прогноз дали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +26…+28 градусов, в Ленинградской области +24…+29 градусов. Ветер восточный 2-7 м/с, при грозе порывистый.

В пятницу местами пройдёт кратковременный дождь, гроза и +26…+28 градусов.

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Фото: Piter.tv