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В Ленобласти 30 мая ожидается до +28 градусов
Сегодня, 15:49
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 30 мая ожидается до +28 градусов

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Днём в большинстве районов региона пройдут кратковременные дожди.

В Ленинградской области в четверг, 30 мая, ожидается переменная облачность. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами, днём в большинстве районов региона пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы, днём – с градом. Ночью местами туман. Ветер ночью переменный слабый, днём восточных направлений 3-8 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, местами до +18, днём +23...+28 градусов. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днём – мало меняться.

Фото: Piter.tv; МЧС

Теги: май, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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