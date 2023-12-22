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В Петербурге 30 мая вновь будет гроза
Сегодня, 15:57
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В Петербурге 30 мая вновь будет гроза

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В некоторых районах выпадет град.

В четверг, 30 мая, ожидается ухудшение погодных условий. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в Северной столице будет гроза. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В Северной столице местами пройдет дождь. В некоторых районах выпадет град. В городе на Неве сохранится очень теплая погода. 

В Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, как пережить жару. Необходимо ограничить пребывание на улице в период активного солнца. Лучше оставаться  помещении с 10 до 16 часов дня.

Ранее  петербуржцам рассказали, какая погода ожидается в начале июня.

Фото: Pxhere

 

Теги: гроза, дождь, жара
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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