В Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, как пережить жару

Даже если небо затянуто облаками, надо надевать кепку или панаму. Необходимо использовать крем с SPF-фильтрами.

Высокая температура воздуха негативно отражается на здоровье. В Роспотребнадзоре петербуржцам рассказали, как пережить майскую жару и избежать перегрева. Советы опубликовали в tg-канале ведомства.

В жаркую погоду необходимо ограничить пребывание на улице в период активного солнца. Лучше оставаться помещении с 10 до 16 часов дня.

Поездки, встречи на улице, все передвижения лучше планировать на утро или вечер. В жару рекомендуется снизить физические нагрузки. Заниматься спортом можно в прохладном и проветриваемом помещении. Если такой возможности нет, то лучше тренироваться после 20:00.

В солнечную погоду нужно носить легкую светлую одежду из хлопка и льна. Даже если небо затянуто облаками, надо надевать кепку или панаму. Необходимо использовать крем с SPF-фильтрами, чтобы не появились ожоги и образования.

В жару следует следить за рационом питания. Врачи рекомендуют выбирать "легкую" пищу: рыбу, морепродукты, свежие овощи и фрукты, зелень. Важно пить побольше жидкости. Лучшим вариантом будет чистая питьевая вода.

Увеличивать потребление воды следует с осторожностью людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы. Пресс-служба Управления Роспотребнадзора Санкт-Петербургу

Ранее петербуржцам рассказали, какая погода ожидается в начале июня.

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