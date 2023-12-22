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Жителям Петербурга в Роспотребнадзоре порекомендовали напитки в жару
Сегодня, 13:24
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Жителям Петербурга в Роспотребнадзоре порекомендовали напитки в жару

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В жару могут освежить кефир, айран, квас, Иван-чай и чайный гриб. 

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу горожанам напомнили, какие напитки подойдут в жаркую погоду.

Летом хочется меньше есть и больше пить. Поэтому мы к вам, как всегда, с полезными советами, что же пить в жару, чтобы не только утолить жажду, но еще и оздоровить ЖКТ. 

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

В жару могут освежить кефир, айран, квас, Иван-чай и чайный гриб. 

Ранее в ведомстве рассказали, как пережить жару и избежать перегрева. Стоит ограничить пребывание на улице в период активного солнца: лучше оставаться в помещении с 10:00 до 16:00. Также рекомендуется снизить физические нагрузки.

Фото: pxhere; пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Теги: жаркая погода, напитки, роспотребнадзор по петербургу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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