Жителям Петербурга в Роспотребнадзоре порекомендовали напитки в жару

В жару могут освежить кефир, айран, квас, Иван-чай и чайный гриб.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу горожанам напомнили, какие напитки подойдут в жаркую погоду.

Летом хочется меньше есть и больше пить. Поэтому мы к вам, как всегда, с полезными советами, что же пить в жару, чтобы не только утолить жажду, но еще и оздоровить ЖКТ. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

В жару могут освежить кефир, айран, квас, Иван-чай и чайный гриб.

Ранее в ведомстве рассказали, как пережить жару и избежать перегрева. Стоит ограничить пребывание на улице в период активного солнца: лучше оставаться в помещении с 10:00 до 16:00. Также рекомендуется снизить физические нагрузки.

Фото: pxhere; пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу