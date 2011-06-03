Жара вновь окрасила Финский залив в ядовито-зеленый цвет

Все из-за водорослей, которые начали активно расти и отмирать.

Финский залив в Санкт-Петербурге вновь окрасился из-за цветения, но теперь в ядовито-зеленый цвет. Видео опубликовано в социальных сетях очевидцами. Однако переживать не из-за чего.

В пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора поспешили успокоить петербуржцев, к изменению цветности воды в заливе привели цианобактерии. Причина: жаркая погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, при которой происходит резкий рост цветения и отмирания синезеленых водорослей в водных объектах.

Характерная особенность этих водорослей — окраска, связанная с относительно высоким содержанием синего пигмента фикоцианина, особенно заметная при высыхании на свету этих водорослей. Как уточняет ТАСС, при отмирании массы этого вида вода приобретает гнилостный запах и соответствующий цвет.

Ранее Piter.TV сообщал, что стала известна предварительная причина замора рыбы в Финском заливе.

Видео: ВКонтакте / "Хроника Ленинградской области"