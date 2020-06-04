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Холодный фронт принесет в Петербург похолодание и дожди 25 августа
Сегодня, 8:03
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Холодный фронт принесет в Петербург похолодание и дожди 25 августа

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Температура воздуха в Северной столице составит +24 градуса.

Сегодня, 25 августа, в Петербурге синоптики обещают грозу и дожди. Холодный фронт станет причиной похолодания в городе. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик рассказал, что температура воздуха в Северной столице составит +24 градуса. В Ленобласти столбики термометров покажут +25 градусов. Подует северо-западный ветер со скоростью 9 м/с. 

Атмосферное давление почти не изменится и составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Завтра, 26 августа, в городе также возможны небольшие дожди. Жары уже не будет.

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Фото: Piter.tv

 

Теги: грозы, дожди, климат, леус, погода, природа, фобос
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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