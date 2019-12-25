Кот Пушок вернулся в Академию балета им. Вагановой

Второй кот, который живет в Академии, встретил коллегу нерадушно – начал бросаться на Пушка.

Кот Пушок вернулся в петербургскую Академию русского балета имени Вагановой. Хвостатый пропал более недели назад. Об этом 24 августа пишет "Фонтанка" со ссылкой на представителей культурного учреждения.

Выяснилось, что все это время Пушок был в Апраксином дворе. Голодать коту не пришлось — его подкармливали посетители рынка. Второй кот, который живет в Академии, встретил коллегу нерадушно – начал бросаться на Пушка. Теперь сотрудникам нужно решить, что делать с враждой животных и как их помирить.

Ранее петербуржцам рассказали, как себя вести при встрече с летучей мышью. У них нет гнёзд, поэтому они селятся в расщелинах коры или повреждённых деревьях, а также могут облюбовать чердаки, заброшенные здания, балконы и даже залететь в многоэтажку в поисках убежища.

Фото: Вконтакте / Академия русского балета имени А.Я. Вагановой