Кот пушок пропал из Академии балета Вагановой в Петербурге

Пушок исчез около недели назад, рассказывают сотрудники Академии.

В понедельник, 22 августа, пропал дворовой кот Пушок из петербургской Академии русского балета имени Вагановой. По словам сотрудников, кот исчез около недели назад.

Как написали в публикации, они обошли все ближайшие дворы и окрестности на улице Зодчего Росси, но не смогли отыскать Пушка. Сотрудники уже разместили объявления в центре города. Они написали, что "очень скучают и переживают за него" и просят "вернуть котика или сообщить, где его видели".

Добавим, что Пушка взяли в Академию имени Вагановой по приказу ректора Николая Цискаридзе.

Фото: Вконтакте / Академия русского балета имени А.Я. Вагановой