  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Кот пушок пропал из Академии балета Вагановой в Петербурге
Сегодня, 22:07
41
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Кот пушок пропал из Академии балета Вагановой в Петербурге

0 0

Пушок исчез около недели назад, рассказывают сотрудники Академии.

В понедельник, 22 августа, пропал дворовой кот Пушок из петербургской Академии русского балета имени Вагановой. По словам сотрудников, кот исчез около недели назад. 

Как написали в публикации, они обошли все ближайшие дворы и окрестности на улице Зодчего Росси, но не смогли отыскать Пушка. Сотрудники уже разместили объявления в центре города. Они написали, что "очень скучают и переживают за него" и просят "вернуть котика или сообщить, где его видели". 

Добавим, что Пушка взяли в Академию имени Вагановой по приказу ректора Николая Цискаридзе.

Фото: Вконтакте / Академия русского балета имени А.Я. Вагановой

Теги: академия балета вагановой, зодчего росси, кот пушок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии