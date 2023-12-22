В Петербурге 29 мая грозовые дожди немного ограничат дневной прогрев

Температура воздуха в Петербурге +26…+28 градусов.

В Петербурге сегодня по периферии обширного антициклона будут неторопливо перемещаться очаги мощных облаков, кратковременных дождей и гроз. В Северной столице 29 мая ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня с грозами. Такой прогноз дали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +26…+28 градусов, в Ленинградской области +24…+29 градусов. Ветер юго-западный 2-7 м/с, при грозе порывистый.

В четверг местами пройдёт кратковременный дождь, гроза и +25…+27 градусов.

Температура воздуха в Петербурге 28 мая достигла отметки в +29,4 градусов.

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Фото: Piter.tv