Температура воздуха в Петербурге 28 мая достигла отметки в +29,4 градусов

Менее половины градуса не хватило до обновления суточного рекорда тепла в этот день.

В Петербурге 28 мая температура воздуха достигла отметки в +29,4 градусов. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем tg-канале.

Итак, максимальная температура воздуха сегодня в Санкт-Петербурге достигла отметки в +29,4° – такова теперь самая высокая температура воздуха с начала года. Михаил Леус, синоптик

Менее половины градуса не хватило до обновления суточного рекорда тепла в этот день. Кроме того, специалист подчеркнул, что городская метеостанция во вторник отметила вторую майскую грозу – как и положено по климату.

Воздух 28 мая в Петербурге уже к 14:00 прогрелся до +29 градусов. Также на проспектах Маршала Блюхера, Энергетиков, Энгельса и шоссе Революции зафиксировали "свехрасчетные осадки", приведшие к кратковременным скоплениям воды.

Из-за аномальной жары 30 мая объявили "оранжевый" уровень погодной опасности и "желтый" – в связи с высокой пожароопасностью и грозой.

Фото: Piter.TV