В Петербурге 26 мая ожидаются дожди и +12 градусов

Днем порывы ветра могут достигать 19 м/с.

В Петербурге 26 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Вчерашний солнечный день сменится пасмурностью, дождями и ветрами. Об этом предупредили синоптики ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью столбик термометра опустился до +6..+8 градусов, днем воздух прогреется до +12..+14 градусов.В течение дня будет дуть восточный и юго-восточный ветер, по данным МЧС, порывы ветра могут достигать 18 м/с.

Атмосферное давление будет понижаться и составит 758 мм ртутного столба.

По данным синоптиков, май 2021 года может стать самым дождливым за всю историю Петербург.

Фото: Piter.tv