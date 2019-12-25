МЧС: в Петербурге 26 мая ожидается усиление ветра до 18 м/с

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает об усилении ветра в среду, 26 мая.
По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 26 мая в Петербурге и пригородах ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра порывами до 18 м/с.
При сильном ветре:
- уберите хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, закройте окна;
- машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев и вдали от слабо укреплённых конструкций;
- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач.
Фото: pixabay
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