МЧС: в Петербурге 26 мая ожидается усиление ветра до 18 м/с

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01".

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает об усилении ветра в среду, 26 мая.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 26 мая в Петербурге и пригородах ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра порывами до 18 м/с.

При сильном ветре:

- уберите хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, закройте окна;

- машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев и вдали от слабо укреплённых конструкций;

- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач.

Фото: pixabay