Май 2021 года может стать самым дождливым за всю историю Петербурга

От рекорда 2003 года его отделяет 3 мм осадков.

Май в этом году в Петербурге выдался аномально мокрым. Северная столица готовится к дождливому рекорду. На утро 25 мая уже набралось 124,4 мм осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, это второй показатель за всю историю инструментальных наблюдений за погодой. Май 2021 года уступает пока что только маю 2003 года. Тогда специалисты зафиксировали 127 мм осадков.

Леус отметил, что в среду погоду Петербурге будет формировать очередной циклон с запада. Уже ночью местами пройдут небольшие дожди, которые днем станут более продолжительными и интенсивными. Уже в среду Петербург сможет установить новый рекорд по количеству осадков в мае.

МЧС: в Петербурге 26 мая ожидается усиление ветра до 18 м/с.

Фото: Piter.tv