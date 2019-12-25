В Петербурге 25 июля будет солнечно и жарко

Осадков не ожидается.

Северная столица в пятницу останется под влиянием антициклона, для которого характерна относительно малооблачная и сухая погода. При этом столбики термометров в период максимального прогрева вновь будут колебаться около 30-градусной отметки. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 25 июля в Петербурге +29…+31 градус, в Ленинградской области +27…+32 градуса. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

В субботу ожидается без осадков, ночью +18…+20 градусов, днём +30…+32 градуса.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил о том, что в Северной столице задержится аномальная жара. Температура составит +30 градусов в течение пяти или шести дней.

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Фото: Piter.tv