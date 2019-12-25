В Ленобласти 25 июля воздух может прогреться до +32 градусов

Днём местами пройдут кратковременные дожди.

В Ленинградской области перед выходными ожидается переменная облачность. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 25 июля ожидается преимущественно без осадков, днём местами пройдут кратковременные дожди. Ветер ночью переменный 1-4 м/с, днём юго-западный, западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, местами до +9 градусов, днем +27...+32 градуса. Атмосферное давление будет меняться мало.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил о том, что в Северной столице задержится аномальная жара. Температура составит +30 градусов в течение пяти или шести дней.

Фото: unsplash (D R)