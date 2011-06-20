Аномальная жара задержится в Петербурге

Температура составит +30 градусов в течение пяти или шести дней.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил о том, что в городе задержится аномальная жара. Температура составит +30 градусов в течение пяти или шести дней.

Среди жарких дней 24 июля максимальный экстремум температуры самый низкий – порядка +31,7 градуса.

Но факт интересный, так как в дальнейшем все экстремумы температуры выше 32-34 гр. с максимумом в городе +35,3 гр., который отмечен 28 июля 2010 года. Александр Колесов, синоптик

При этом в выходные дни в Северной столице возможны кратковременные дожди.

Фото: Piter.TV