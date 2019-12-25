В субботу в Петербурге воздух прогреется до +29 градусов

Осадков не будет. В городе на Неве сохранится переменная облачность.

Сегодня, 20 августа, в Петербурге жара начнет постепенно уходить. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в tg-канале.

В городе сохранится переменная облачность, дождей в выходной быть не должно. В Северной столице столбики термометров покажут +29 градусов, в Ленобласти воздух прогреется до +30 градусов. Подует юго-восточный ветер, его порывы будут достигать 9 м/с. Атмосферное давление составит 766 мм рт. ст., что ниже нормы.

Синоптик отметил, что в воскресенье тепло не покинет город на Неве, однако в Петербурге немного понизится температура.

Ранее на Piter.tv: Петербург занял четвертое место в рейтинге городов мира по загрязнению воздуха диоксидом азота.

Фото: Piter.tv