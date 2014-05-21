Петербург занял четвертое место в рейтинге городов мира по загрязнению воздуха диоксидом азота

В городе в кубическом метре обнаружили 38,3 микрограмма диоксида азота. При этом, согласно нормативам Всемирной организации здравоохранения, безопасным считается уровень в 10 микрограммов ядовитого газа на кубический метр воздуха.

Среди городов мира по уровню загрязнения воздуха диоксидом азота Петербург занял четвертое место. Рейтинг составила организация The State of Global Air.

В городе в кубическом метре обнаружили 38,3 микрограмма диоксида азота. При этом, согласно нормативам Всемирной организации здравоохранения, безопасным считается уровень в 10 микрограммов ядовитого газа на кубический метр воздуха.

Самым грязным воздух оказался в китайском Шанхае (41,6 микрограмма). Второе место заняла Москва (40,2). Первую тройку замкнул Тегеран (39,8). Также в пятёрку вошёл Пекин (37,7).

Основным источником диоксида азота являются выхлопы старых автомобилей на бензиновом двигателе. Диоксид азота является высокотоксичным газом, который может стать причиной серьёзных лёгочных заболеваний, таких как бронхит или астма.

Фото: Piter.tv

