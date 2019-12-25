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В субботу антициклон принесет в Петербург жару
Сегодня, 8:59
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В субботу антициклон принесет в Петербург жару

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Термометры за окнами покажут +26 градусов.

Сегодня, 13 августа, в Петербурге ожидается теплая погода. Временами горожане будут видеть солнце. Осадков в субботу не ожидается. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

Столбики термометров покажут в Северной столице +26 градусов, в Ленобласти воздух прогреется до +27 градусов. Скорость ветра составит 7 м/с. Возможны порывы. Атмосферное давление не превысит 766 рт. ст. 

Синоптик отметил, что в воскресенье будет еще теплее. День будет сухим и ясным.

Ранее на Piter.tv: первый в стране палеонтологический парк открылся в Ленобласти.

Фото: Piter.tv

Теги: леус, погода, природа, прогноз погоды, фобос
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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