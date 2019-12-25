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Первый в стране палеонтологический парк открылся в Ленобласти
Сегодня, 15:57
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Первый в стране палеонтологический парк открылся в Ленобласти

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Посмотреть на экспозицию можно на территории Путиловского карьера в Кировском районе. Больше 470 лет назад на этом месте находилось дно тропического моря.

В пятницу, 12 июля, на территории Путиловского карьера в Кировском районе Ленобласти открылся первый в России палеонтологический парк с зонами отдыха и несколькими смотровыми площадками. Об этом сообщил телеканал ЛенТВ24.

Посетители пространства, которое находится в 50-ти км от Северной столицы, смогут примерить на себя роль палеонтолога, изучить окаменелости и полюбоваться видами со смотровой площадки. По пути их будут сопровождать стенды с необходимой информацией. Также в парке предусмотрены зоны отдыха, визит-центр с экспозицией, сувенирный киоск. 

Отмечается, что свыше 470 лет назад на территории карьера находилось дно тропического моря. Там обитали первые животные на Земле. 

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка нашла боеприпасы времён ВОВ на даче во Всеволожском районе.

Фото: ЛенТВ24

Теги: ленинградская область, музей, наука, палеонтология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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