Первый в стране палеонтологический парк открылся в Ленобласти

Посмотреть на экспозицию можно на территории Путиловского карьера в Кировском районе. Больше 470 лет назад на этом месте находилось дно тропического моря.

В пятницу, 12 июля, на территории Путиловского карьера в Кировском районе Ленобласти открылся первый в России палеонтологический парк с зонами отдыха и несколькими смотровыми площадками. Об этом сообщил телеканал ЛенТВ24.

Посетители пространства, которое находится в 50-ти км от Северной столицы, смогут примерить на себя роль палеонтолога, изучить окаменелости и полюбоваться видами со смотровой площадки. По пути их будут сопровождать стенды с необходимой информацией. Также в парке предусмотрены зоны отдыха, визит-центр с экспозицией, сувенирный киоск.

Отмечается, что свыше 470 лет назад на территории карьера находилось дно тропического моря. Там обитали первые животные на Земле.

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Фото: ЛенТВ24