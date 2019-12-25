Петербурженка нашла боеприпасы времён ВОВ на даче во Всеволожском районе

На место прибыли сотрудники ОМОН Росгвардии. Они вывезли на полигон для уничтожения мины и тротиловые шашки.

В среду, 10 августа, в садоводство "Сады" Всеволожского района Ленобласти придела группа разминирования ОМОН "Бастион" ГУ Росгвардии. Вызов поступил от женщины, которая обнаружила на недавно купленном участке рюкзак с боеприпасами и взрывчаткой времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Удалось установить, что в старом доме хранились 3 миномётные мины 50-мм калибра, а также 17 тротиловых шашек весом 75 г и 2 тротиловых шашки весом 200 г.

Все боеприпасы доставили на специальный полигон для уничтожения.

Ранее мы сообщили о том, что школьник нашел в лесу Агалатово два снаряда времен ВОВ и принес их родителям.

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти