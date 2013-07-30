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Школьник нашел в лесу Агалатово два снаряда времен ВОВ и принес их родителям
Сегодня, 22:58
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Школьник нашел в лесу Агалатово два снаряда времен ВОВ и принес их родителям

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Взрослые вынесли снаряды на улицу и вызвали спецслужбы.

В четверг, 11 августа, региональное управление Росгвардии сообщило о выезде в поселок Агалатово. Там накануне 12-летний школьник принес домой два неразорвавшихся снаряда времен ВОВ. 

Мальчик нашел боеприпасы в лесу и решил показать их родителям. Взрослые поняли грозящуюю опасность, вынесли их на улицу и вызвали спецслужбы. 

Сотрудники ОМОН "Бастион" идентифицировали находку как "неразорвавшийся снаряд калибра 152 мм от полевой гаубицы и пустой корпус снаряда калибра 122 мм, без взрывчатых веществ". Боеприпасы вывезли на полигон, где их уничтожат.

В Росгвардии напомнили, как вести себя при опасной находке: 

Фото: Вконтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

Теги: нашел снаряды времен вов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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