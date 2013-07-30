Школьник нашел в лесу Агалатово два снаряда времен ВОВ и принес их родителям

Взрослые вынесли снаряды на улицу и вызвали спецслужбы.

В четверг, 11 августа, региональное управление Росгвардии сообщило о выезде в поселок Агалатово. Там накануне 12-летний школьник принес домой два неразорвавшихся снаряда времен ВОВ.

Мальчик нашел боеприпасы в лесу и решил показать их родителям. Взрослые поняли грозящуюю опасность, вынесли их на улицу и вызвали спецслужбы.

Сотрудники ОМОН "Бастион" идентифицировали находку как "неразорвавшийся снаряд калибра 152 мм от полевой гаубицы и пустой корпус снаряда калибра 122 мм, без взрывчатых веществ". Боеприпасы вывезли на полигон, где их уничтожат.

В Росгвардии напомнили, как вести себя при опасной находке:

Фото: Вконтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области