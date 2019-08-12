Циклон "Барбара" задержится в Петербурге до понедельника

Воскресенье обещает быть дождливым и прохладным.

Сегодня, 17 июня, в Петербурге будет пасмурная погода. Временами горожане смогут увидеть солнце на небе, местами пройдут дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

Из-за циклона "Барбара" в некоторых районах прогремят грозы. Температура воздуха будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Воздух в Северной столице прогреется до +21 градуса, в Ленобласти столбики термометров покажут +22 градуса.

Подует юго-западный ветер с скоростью до 9 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст., что близко к норме.

Синоптик отметил, что такая непогода сохранится в Петербурге и в понедельник, 18 июля.

Ранее на Piter.tv: в ближайшие дни в Ленобласти ожидаются сильные грозы.

Фото: Piter.tv