МЧС: в ближайшие дни в Ленобласти ожидаются сильные грозы

В понедельник местные жители смогут отдохнуть от непогоды.

На выходных в Ленобласти ожидается плохая погода. В регионе будут бушевать грозы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, в воскресенье, 17 июля, усилится ветер, он пригонит дождевые тучи. Порывы будут достигать 15 м/с.

В понедельник местные жители смогут отдохнуть от непогоды, но во вторник дожди вернутся. На востоке прогремят грозы.

В ведомстве попросили граждан быть особенно осторожными и внимательными. Водителям посоветовали отказаться от поездок на авто из-за высокого риска аварий.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти 17 июля обещают сильный ветер и дождливую погоду.

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