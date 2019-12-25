В Ленобласти 17 июля обещают сильный ветер и дождливую погоду

Днем потеплеет до +17...+22 градусов.

В Ленобласти в воскресенье, 17 июля, синоптики обещают совсем не летнюю погоду. В регионе выпадут осадки, подует сильный ветер, местами пройдут грозы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Небо затянет облаками, но временами жители будут видеть солнце. Подует юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 15 м/с.

Ночью температура воздуха составит +8...+13 градусов. Днем потеплеет до +17...+22 градусов. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, днем слабо повышаться.

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Фото: Piter.tv