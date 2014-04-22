Холодный циклон задержится в Петербурге на выходных

Местами в городе пройдут сильные дожди, возможны грозы.

Сегодня, 16 июля, в Петербурге ожидается пасмурная и прохладная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

Регион останется на холодной периферии циклона. Местами в городе пройдут сильные дожди, возможны грозы. Воздух прогреется до +19...+21 градусов. Юго-западный ветер подует со скоростью 4-9 м/с.

Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст., что немного ниже нормы. Синоптик отметил, что в воскресенье жары тоже ждать не стоит.

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Фото: Piter.tv