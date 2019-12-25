Стали известны водоемы Ленобласти, где купание разрешено

Вода не соответствует требованиям санитарных правил в реке Волхов, в озере Долгое деревни Надино, в реке Оредеж в посёлка Вырица и Сиверский, а также в Финском заливе у форта Красная Горка.

В Ленинградской области Роспотребнадзор провел исследования водоемов и назвал те, которые пригодны для купания. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили в ведомстве.

Качество воды, по результатам исследования, соответствует требованиям гигиенических нормативов в 10 районах области.

Так, купаться разрешено в озере Донцо (деревня Донцо), реке Луга (деревне Б. Сабск), озере Лемболовское (станция Лемболово), озере Медное (МО "Юкковское сельское поселение"), реке Луга (Кингисепп), в Финском заливе (деревня Выбье), озере Светлое (г.п. Будогощь), реке Шингарка (деревня Низино), озёрах Омчино и Толони (Луга), реке Вуокса (Приозерск), озере Отрадное (посёлок Плодовое), Раздолинское (посёлок Сосново). Также пригодны для купания озеро Павловское в Бокситогорске, река Плюсса в Сланцах и озеро Нестеровское в посёлке Шапки.

Отметим, что вода не соответствует требованиям санитарных правил в реке Волхов, в озере Долгое деревни Надино, в реке Оредеж в посёлка Вырица и Сиверский, а также в Финском заливе у форта Красная Горка.

Ранее мы писали, что на берегу Гупуярви мужчину застрелили на глазах у подруги.

Фото: Piter.tv

