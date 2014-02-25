На берегу Гупуярви мужчину застрелили на глазах у подруги

На берегу озера Гупуярви погиб мужчина. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Васкелово у озера нашли труп 33-летнего технического директора петербургской компании, который оказывал услуги интернет-провайдера. По данным источника, мужчина поехал отдыхать со своей знакомой на водоем. В полночь, по словам девушки, услышала выстрелы. Мужчина она нашла уже мертвым.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv