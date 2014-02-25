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На берегу Гупуярви мужчину застрелили на глазах у подруги
Сегодня, 21:37
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На берегу Гупуярви мужчину застрелили на глазах у подруги

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На берегу озера Гупуярви погиб мужчина. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

В Васкелово у озера нашли труп 33-летнего технического директора петербургской компании, который оказывал услуги интернет-провайдера. По данным источника, мужчина поехал отдыхать со своей знакомой на водоем. В полночь, по словам девушки, услышала выстрелы. Мужчина она нашла уже мертвым. 

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Крыму задержали экс-заместителя начальника полиции Петербурга Иван Абакумов.

Фото: Piter.tv 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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