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Мокрый снег свалится на макушки петербуржцев в понедельник
Сегодня, 18:56
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Мокрый снег свалится на макушки петербуржцев в понедельник

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Подует южный ветер со скоростью 6-11 м/с.

В понедельник, 21 февраля, Северную столицу окутает туман. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе выпадет небольшой снег., температура воздуха составит -2...-4 градусов. Днем на макушках горожан окажется мокрый снег. К вечеру может пойти небольшой дождь. Подует южный ветер со скоростью 6-11 м/с. Столбики термометров покажут +2 градуса. 

Дороги города превратятся в каток. Атмосферное давление меняться не будет.

Ранее на Piter.tv: туман и мокрый снег увидят жители Ленобласти в понедельник.

Фото: Pexels

Теги: погода, природа, прогноз
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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