Мокрый снег свалится на макушки петербуржцев в понедельник

Подует южный ветер со скоростью 6-11 м/с.

В понедельник, 21 февраля, Северную столицу окутает туман. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе выпадет небольшой снег., температура воздуха составит -2...-4 градусов. Днем на макушках горожан окажется мокрый снег. К вечеру может пойти небольшой дождь. Подует южный ветер со скоростью 6-11 м/с. Столбики термометров покажут +2 градуса.

Дороги города превратятся в каток. Атмосферное давление меняться не будет.

Ранее на Piter.tv: туман и мокрый снег увидят жители Ленобласти в понедельник.

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