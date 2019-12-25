Петербург 19 октября находится в холодном тылу циклона

В Северной столице 19 октября ожидается до +5..+7 градусов.

В середине недели синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет формироваться под влиянием тыловой части циклонического вихря. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут небольшие дожди, ветры северных румбов принесут к берегам Невы более холодные воздушные массы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В Северной столице 19 октября ожидается до +5..+7 градусов, в Ленобласти, +3..+8 градусов, ветер северный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В четверг будет без существенных осадков и станет немного теплее.

Ранее стало известно, что в Петербурге 25 октября ожидается частичное солнечное затмение.

Фото: Piter.tv