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В Петербурге 25 октября ожидается частичное солнечное затмение
Сегодня, 10:44
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 25 октября ожидается частичное солнечное затмение

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Максимальное покрытие (82.04%) будет наблюдаться на обширной территории в центре России и в Казахстане.

Через неделю, 25 октября, ожидается частичное солнечное затмение. Об этом сообщили в Telegram-канале "Астро Фото Болото".

Затмение интересно тем, что так же возможно наблюдать Венеру вблизи события. Возможно и наблюдение солнечных пятен.

Астро Фото Болото

На территории Петербурга возможно наблюдать лишь частичное покрытие Солнца. Максимальное покрытие (82.04%) будет наблюдаться на обширной территории в центре России и в Казахстане.

В Петербурге частичное покрытие луной 59.07% Солнца начнется в 12:15 и завершится в 14:37. В Москве покрытие Луной 63.38% солнечного диска начнется в 12:24 и завершится в 14:51.

Снимать на зеркальные фотоаппараты и смотреть затмение возможно только защищенными глазами и со специальными фильтрами.

Фото: Telegram / Астро Фото Болото (Катя Стрельникова, 2015 год)

Теги: солнечное затмение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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