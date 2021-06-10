В Петербурге 25 октября ожидается частичное солнечное затмение

Максимальное покрытие (82.04%) будет наблюдаться на обширной территории в центре России и в Казахстане.

Через неделю, 25 октября, ожидается частичное солнечное затмение. Об этом сообщили в Telegram-канале "Астро Фото Болото".

Затмение интересно тем, что так же возможно наблюдать Венеру вблизи события. Возможно и наблюдение солнечных пятен. Астро Фото Болото

На территории Петербурга возможно наблюдать лишь частичное покрытие Солнца. Максимальное покрытие (82.04%) будет наблюдаться на обширной территории в центре России и в Казахстане.

В Петербурге частичное покрытие луной 59.07% Солнца начнется в 12:15 и завершится в 14:37. В Москве покрытие Луной 63.38% солнечного диска начнется в 12:24 и завершится в 14:51.

Снимать на зеркальные фотоаппараты и смотреть затмение возможно только защищенными глазами и со специальными фильтрами.

Фото: Telegram / Астро Фото Болото (Катя Стрельникова, 2015 год)