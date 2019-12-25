В Ленобласти 19 октября будет холодно и дождливо

Температура воздуха ночью +1...+6, днем +3...+8 градусов.

В середине недели в Ленинградской области будет по-прежнему облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 19 октября в большинстве районов региона пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Днем местами также ожидается небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +1...+6, днем +3...+8 градусов. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем – повышаться.

Фото: Piter.tv; МЧС