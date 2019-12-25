Петербург 19 июля находится на переферии циклона

Температура воздуха 19 июля в Петербурге +20…+22 градуса.

Перед выходными Северная столица окажется под влиянием периферии циклона, кружащего над южной частью Финляндии. Связанные с ним атмосферные фронты время от времени будут закрывать небо плотными облаками, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Такой прогноз дали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести.

Температура воздуха 19 июля в Петербурге +20…+22 градуса, в Ленинградской области +19…+24 градуса. Ветер юго-западный 3-8 м/с, при грозе порывистый.

В субботу местами пройдут кратковременные дожди и +21…+23 градуса. Как рассказал синоптик Колесов, в ближайшие 3 дня в Петербурге ожидается много осадков.

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Фото: Piter.tv