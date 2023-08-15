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В Ленобласти 19 июля ожидается до +24 градусов
Сегодня, 13:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 19 июля ожидается до +24 градусов

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В большинстве районов пройдут кратковременные дожди.

Перед выходными в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 19 июля местами, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Днём в отдельных районах возможны грозы, ливни. Ветер юго-западный, западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +19...+24 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Kandinsky 3.1); МЧС

Теги: июль, погода
Категории: Лента новостей,

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