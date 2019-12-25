В ближайшие 3 дня в Петербурге ожидается много осадков

Улучшение погоды ожидается в понедельник.

Уже с 19 июля в Санкт-Петербурге наступит достаточно влажный период. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Небольшой циклон "Geli" в течение трёх дней будет медленно смещаться через территорию Ленинградской области на юго-восток. К воскресенью он должен быть в районе Твери и с этого дня погода начнет улучшаться. Александр Колесов, синоптик

Улучшение погоды в понедельник будет связано с ростом атмосферного давления, постепенным прекращением осадков и повышением температуры. На следующей неделе появляются перспективы более сухой и теплой погоды с отдельными дождями кратковременного характера.

В предстоящие три дня в Петербурге и Ленобласти ожидается много осадков , ночью они пройдут местами, днём в большинстве районов. Отдельные ливни и грозы тоже возможны. Ветер преимущественно слабый и будет менять направление от юго-западного, западного до северо-восточного. Фон температуры в ночные часы +14…+16 градусов, днем максимальная температура в Петербурге до +21…+23 градусов.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Kandinsky 3.1)