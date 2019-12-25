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В Петербурге перед выходными будет солнечно и без дождей
Сегодня, 7:57
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге перед выходными будет солнечно и без дождей

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Днём до +27 градусов.

Северная столица 18 июля останется под влиянием южной части антициклона. В такой ситуации город ждёт малооблачная, сухая и по-летнему тёплая погода. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге в пятницу +25…+27 градусов, в Ленинградской области +23…+28 градусов. Ветер восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу обойдётся без осадков, ночью +14…+16 градусов, днём +26…+28 градусов.

Рекордная жара летом 2010 года в Петербурге: как город пережил аномальную погоду.

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Фото: Piter.tv

Теги: июль, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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