В Петербурге перед выходными будет солнечно и без дождей

Днём до +27 градусов.

Северная столица 18 июля останется под влиянием южной части антициклона. В такой ситуации город ждёт малооблачная, сухая и по-летнему тёплая погода. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге в пятницу +25…+27 градусов, в Ленинградской области +23…+28 градусов. Ветер восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу обойдётся без осадков, ночью +14…+16 градусов, днём +26…+28 градусов.

Рекордная жара летом 2010 года в Петербурге: как город пережил аномальную погоду.

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Фото: Piter.tv