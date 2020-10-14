В Ленобласти днём 18 июля ожидается до +28 градусов

Осадков не ожидается.

В Ленинградской области перед выходными ожидается переменная облачность. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Осадков в регионе 18 июля не ожидается. Ветер северо-восточный, восточный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, местами до +8 градусов, днем +23...+28 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Как рассказал ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в течение первых 10 дней июля в Санкт-Петербурге постоянно сохранялась отрицательная аномалия температуры, но четыре очень жарких дня полностью её перекрыли.

Фото: Piter.tv