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Новый температурный рекорд может быть поставлен в субботу
Сегодня, 9:02
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Новый температурный рекорд может быть поставлен в субботу

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День будет знойный и облачный.

Сегодня, 2 июля, в Петербурге ожидается жаркая погода. Зонтики и дождевики можно оставить дома, они не пригодятся. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале. 

По словам специалиста, в субботу может обновиться температурный рекорд года. Так, столбики термометров покажут +30...+32 градуса в Петербурге и +27...+32 в Ленобласти. Подует юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст., что значительно выше нормы. 

Синоптик отметил, что уже воскресенье жара спадет. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге в 30-градусную жару не растаяло 460 тысяч кубометров снега после зимы.

Фото: Piter.tv

Теги: климат, леус, погода, природа, фобос
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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