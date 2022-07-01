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В Петербурге в 30-градусную жару не растаяло 460 тысяч кубометров снега после зимы

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Процесс затянулся из-за образования корки.

В Петербурге до сих пор топят снег, несмотря на то, что лето наступило месяц назад. Снежная зима не оставила снегоприемные пункты без работы даже в теплое время года, отметили в пресс-службе "Водоканала".

Сейчас в Петербурге продолжается таяние 460 тысяч кубометров снежных масс. Процесс таяния замедляется из-за "эффекта термоса": верхний слой покрылся коркой из мусора и песка, из-за чего солнце не так сильно воздействует на снег. 

Чтобы увеличить интенсивность таяния и ускорить попадание снега в централизованную систему канализации, специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" организовали дополнительные мероприятия по рыхлению снега с применением специализированной техники.

пресс-служба "Водоканала".

Ожидается, что до конца июля снег все-таки растает. 

На предприятии обратили внимание на то, что благодаря локальным сооружениям снежные массы проходят очистку. 

Видео: Водоканал

Теги: снег, снегоприемный пункт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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