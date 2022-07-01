В Петербурге в 30-градусную жару не растаяло 460 тысяч кубометров снега после зимы

Процесс затянулся из-за образования корки.

В Петербурге до сих пор топят снег, несмотря на то, что лето наступило месяц назад. Снежная зима не оставила снегоприемные пункты без работы даже в теплое время года, отметили в пресс-службе "Водоканала".

Сейчас в Петербурге продолжается таяние 460 тысяч кубометров снежных масс. Процесс таяния замедляется из-за "эффекта термоса": верхний слой покрылся коркой из мусора и песка, из-за чего солнце не так сильно воздействует на снег.

Чтобы увеличить интенсивность таяния и ускорить попадание снега в централизованную систему канализации, специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" организовали дополнительные мероприятия по рыхлению снега с применением специализированной техники. пресс-служба "Водоканала".

Ожидается, что до конца июля снег все-таки растает.

На предприятии обратили внимание на то, что благодаря локальным сооружениям снежные массы проходят очистку.

Видео: Водоканал