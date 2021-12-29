Гребень высокого атмосферного давления принесет в Петербург снег и порывистый ветер

Столбики термометров покажут около 0 градусов.

Сегодня, 15 января, в Северной столице ожидается пасмурная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем аккаунте в Instagram.

Небо над городом затянет облаками. Под влиянием уходящего на восток циклона и надвигающегося с запада гребня высокого атмосферного давления в Петербурге выпадет снег. На дорогах образуется наледь.

Столбики термометров покажут около 0 градусов. В Ленобласти подморозит до -4 градусов, в некоторых районах возможна плюсовая температура. Подует порывистый северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге готовят 20 купелей для крещенских купаний.

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