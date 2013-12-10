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В Петербург после солнечной погоды вернутся дожди
Сегодня, 9:02
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В Петербург после солнечной погоды вернутся дожди

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Уже сегодня небо над городом затянет тучами, выпадут осадки.

В воскресенье, 15 мая, в Петербурге ожидается пасмурная и прохладная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале. 

Небо над городом затянет тучами, выпадут осадки. Воздух прогреется до +12...+14 градусов. Подует ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы. 

По словам синоптика, в понедельник, 16 мая, тепла тоже ждать не стоит.

Ранее на Piter.tv: на следующей неделе Петербург начнут украшать ко Дню города.

Фото: Pexels

Теги: климат, леус, погода, природа, фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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