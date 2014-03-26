На следующей недели Петербург начнут украшать ко Дню города

Праздничное оформление окончательно установят к 27 числу.

Стало известно, что на следующей неделе Петербург начнут украшать к 319-летию города. Об этом рассказал директор Городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков.

По словам Чистякова, демонтаж украшений минувшего праздника начался еще 10 мая. Он предполагает, что к 17-му мая уже все будет убрано, а на следующий день начнется установка новых украшений. Праздничное оформление окончательно установят к 27 числу.

Ранее мы писали, что воры пробили пол в квартире на Народного Ополчения и вынесли ювелирные украшения. Квартира находится на первом этаже.

Фото: Piter.tv

