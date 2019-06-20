Воры пробили пол в квартире на Народного Ополчения и вынесли ювелирные украшения

В Кировском районе Петербурга воры пробили пол в подвале, чтобы обокрасть квартиру на первом этаже. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию 28 апреля обратилась 33-летняя заведующая склада и заявила, что её трёхкомнатную квартиру на проспекте Народного Ополчения обокрали. Неизвестные пробили бетонный пол и забрали из квартиры ювелирные украшения стоимостью 100 тысяч рублей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Недавно в Петербурге полицейскими была задержана группа "барсеточников".
Фото: pexels
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