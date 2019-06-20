Воры пробили пол в квартире на Народного Ополчения и вынесли ювелирные украшения

Квартира находится на первом этаже.

В Кировском районе Петербурга воры пробили пол в подвале, чтобы обокрасть квартиру на первом этаже. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 28 апреля обратилась 33-летняя заведующая склада и заявила, что её трёхкомнатную квартиру на проспекте Народного Ополчения обокрали. Неизвестные пробили бетонный пол и забрали из квартиры ювелирные украшения стоимостью 100 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Недавно в Петербурге полицейскими была задержана группа "барсеточников".

Фото: pexels