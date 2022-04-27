В Петербурге полицейскими была задержана группа "барсеточников"

Установлена причастность задержанных, как минимум, к трем кражам из автомобилей, совершенным в марте.

В Петербурге задержали троих "барсеточников" в возрасте от 43 до 54 лет, специализирующихся на кражах имущества из автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Установлена причастность задержанных, как минимум, к трем преступлениям, совершенным в марте. На парковке супермаркета на проспекте Большевиков 2 марта из автомобиля Nissan Almera был похищен строительный инструмент стоиомостью100 тысяч рублей. На той же парковке 12 марта из автомобиля Volkswagen Jetta похитили личные вещи на 148 тысяч рублей. А 29 марта на парковке у магазина по улице Бабушкина из автомобиля Kia Ceed похитили ноутбук стоимостью 86 тысяч рублей. По всем фактам были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

По местам жительства подозреваемых обнаружено: фотоаппарат, планшетный компьютер, 11 мобильных телефонов, строительный инструмент, электронный прибор для получения доступа к характеристикам автомобиля, бинокль.

Устанавливают иные факты противоправной деятельности злоумышленников.

Ранее петербуржцу, который задушил и обокрал возлюбленную, дали 11 лет колонии.

Видео: МВД