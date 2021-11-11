Из-за атмосферного фронта с запада в Петербурге 18 июня пройдет дождь

Столбики термометров в субботу покажут +19...+21 градусов.

Сегодня, 18 июня, на погоду в Петербурге будет влиять атмосферный фронт, который пришел в Северную столицу с запада. В городе выпадут осадки. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В первой половине дня будет облачно. К вечеру горожанам придется достать свои зонтики. Столбики термометров в субботу покажут +19...+21 градусов. В Ленобласти воздух прогреется до +22 градусов.

Подует юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

По прогнозу синоптика, дожди не прекратятся и 19 июня. В этот день в Северной столице прогремит гром, станет еще прохладнее.

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Фото: Piter.tv